На Украине назвали цели ночных ударов ВС России

Кулеба: ВС России ударили по энергетической и железнодорожной инфраструктуре

Вооруженные силы (ВС) России ударили по энергетической и железнодорожной инфраструктуре в Полтавской и Сумской областях. Об этом сообщил вице-премьер Украины Алексей Кулеба, передает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Сообщается о повреждении локомотивного депо, дистанций энергоснабжения, административных помещений и подвижного состава в Полтаве. Кроме того, там же поврежден и энергетический объект. В Сумах после удара обесточена часть города.

Военный корреспондент Евгений Поддубный заочно подтверждает эти удары, добавляя, что в Харькове уничтожены две трансформаторные подстанции, обеспечивающие город электричеством.

Ранее сообщалось о налете дронов типа «Гераней» на Харьков, прозвучало минимум 20 взрывов. Беспилотники, уточняли местные паблики, атаковали склады горюче-смазочных материалов и электроподстанцию «Лосево».