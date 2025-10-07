Мир
08:31, 7 октября 2025Мир

На юго-востоке Турции пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом

В Турции пять человек погибли и более 10 пострадали в ДТП с микроавтобусом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Rmznbld / Shutterstock / Fotodom

В городе Мерсин на юго-востоке Турции пять человек погибли и более 10 получили ранения в ДТП с микроавтобусом. Об этом информирует газета Akşam.

«В Мерсине микроавтобус, перевозивший сельскохозяйственных рабочих, попал в ДТП. В результате аварии погибли пять человек, более 10 получили травмы», — уточнили журналисты.

По предварительным данным, все погибшие и пострадавшие в аварии являются гражданами Турции.

23 сентября сообщалось, что туристы попали в ДТП с двумя автобусами в Турции. В результате столкновения пострадали 15 человек, двое оказались в тяжелом состоянии.

Позже выяснилось, что россияне оказались среди пострадавших в ДТП с автобусом в Турции. Информацию подтвердили в генконсульстве России.

Сами пострадавшие в ДТП россияне пожаловались на боли в теле и потерю памяти после случившегося.

