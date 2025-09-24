Путешествия
24 сентября 2025Путешествия

Пострадавшие в ДТП в Турции россияне пожаловались на боли в теле и потерю памяти

Пострадавших в ДТП с автобусом в Турции россиян выпишут из госпиталя
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: Telegram-канал IZ.RU

Пострадавшие в ДТП с автобусом в Турции россияне пожаловались на боли в теле и потерю памяти после случившегося. Об этом рассказала туристка Светлана Гребенщикова в беседе с «Известиями».

По словам собеседницы издания, она отдыхала в Аланье с мужем Владимиром, однако теперь супруги проведут остаток отпуска в постели из-за полученных травм. 24 сентября пару должны выписать из госпиталя. Россиянка рассказала, что после аварии у нее болит все тело, а ее супруг и вовсе потерял память и испытал посттравматический шок.

При этом Гребенщикова поделилась, что сотрудники больницы были очень внимательны к пострадавшим и хорошо за ними ухаживали. Кроме того, она отметила, что прохожие начали помогать им выбраться из автобуса после ДТП.

ДТП произошло 23 сентября в районе Конаклы, всего госпитализировали 18 россиян. Ситуация находится на контроле принимающей компании и страховых организаций.

