Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:23, 7 октября 2025Россия

Над российским городом прогремела серия взрывов

Shot: Минимум восемь взрывов прогремели над Дзержинском, работают силы ПВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Минимум восемь взрывов прогремели над Дзержинском Нижегородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, силы противовоздушной обороны (ПВО) сработали по украинским дронам. Местные жители сообщили, что слышали от 8 до 10 взрывов на севере города. Они также заметали вспышки от взрывов.

О громких звуках сообщили и жители Нижнего Новгорода. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее взрывы были слышны над Тулой. По словам очевидцев, средства ПВО сбивают воздушные цели на подлете к городу. Жители города отметили, что было слышно в общей сложности 4-5 взрывов на севере и на юге города.

До этого в Харькове прозвучало минимум 20 взрывов на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов на город. Дроны «Герань-2» нанесли удар по энергетической и материально-технической инфраструктуре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хочу выяснить, что они с ними сделают». Трамп высказался о возможных поставках Tomahawk Украине

    Конфискованный у Ходорковского участок оценили

    Орбан прокомментировал вступление Украины в ЕС

    В России отметили рост цен на новые автомобили

    Стриптизера признали виновным в подбрасывании груди чужой невесты

    Рита Ора в трусах пришла в ресторан

    Женщина годами неверно пользовалась дезодорантом и стала объектом насмешек на работе

    Военнослужащий с позывным Путин поздравил президента России из зоны СВО

    Последствия налета «Гераней» по целям в Полтаве сняли на видео

    Над российским городом прогремела серия взрывов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости