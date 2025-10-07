Над российским городом прогремела серия взрывов

Shot: Минимум восемь взрывов прогремели над Дзержинском, работают силы ПВО

Минимум восемь взрывов прогремели над Дзержинском Нижегородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, силы противовоздушной обороны (ПВО) сработали по украинским дронам. Местные жители сообщили, что слышали от 8 до 10 взрывов на севере города. Они также заметали вспышки от взрывов.

О громких звуках сообщили и жители Нижнего Новгорода. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее взрывы были слышны над Тулой. По словам очевидцев, средства ПВО сбивают воздушные цели на подлете к городу. Жители города отметили, что было слышно в общей сложности 4-5 взрывов на севере и на юге города.

До этого в Харькове прозвучало минимум 20 взрывов на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов на город. Дроны «Герань-2» нанесли удар по энергетической и материально-технической инфраструктуре.