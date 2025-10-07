Россия
Взрывы услышали в российском городе

Взрывы услышали над Тулой, ПВО сбивает воздушные цели на подлете к городу
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Взрывы услышали над Тулой. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам очевидцев, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбивают воздушные цели на подлете к городу.

Жители города в беседе SHOT отметили, что было слышно в общей сложности 4-5 взрывов на севере и на юге города. Уточняется, что в небе мелькают яркие вспышки, а от громкого звука сработала сигнализация у машин. По предварительным данным, ПВО уничтожает украинские беспилотники в пригороде Тулы. Официальной информации пока нет.

Ранее в Курской области ввели новый специальный сигнал тревоги — «Авиационная опасность» по согласованию с Министерством обороны России.

