02:01, 7 октября 2025

Надзирательница попала за решетку из-за запретной любви

В Великобритании тюремщица попала за решетку из-за романа с заключенным
Фото: NWROCU

В Великобритании сотрудница тюрьмы в Манчестере попала за решетку из-за запретной любви. Об этом сообщается на сайте Regional Organised Crime Units.

34-летняя надзирательница Эми Тернер попала под подозрение руководства еще в 2016 году. Тогда тюремные агенты заметили, что женщина часто общается по телефону с одним заключенным.

Они проанализировали записи ее разговоров и пришли к выводу, что тюремщица завела с этим преступником роман и контрабандой пронесла ему телефон. Тернер признали виновной и приговорили к году и трем месяцам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Великобритании суд приговорил к условному сроку молодую сотрудницу тюрьмы, которая завела роман с наркоторговцем и занималась с ним сексом в отеле. Ее сдали коллеги.

