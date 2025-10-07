Силовые структуры
13:51, 7 октября 2025

Насмехавшегося над блокадниками российского блогера оштрафовали за пропаганду ЛГБТ

В Москве оштрафовали насмехавшегося над блокадниками блогера за пропаганду ЛГБТ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «ОВД-Инфо LIVE»

В Москве оштрафовали насмехавшегося над блокадниками TikTok-блогера Илью Костякова за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает РИА Новости.

Он признан виновным по части 3 статьи 6.21 («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения») КоАП РФ.

В августе на Костякова обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Блогер опубликовал видео, на котором удивлялся, как жители блокадного Ленинграда жили без «Бабл-Ти». В отношении него было возбуждено уголовное дело об унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны.

Бутырский суд Москвы избрал блогеру запрет определенных действий, в рамках которого ему запрещено покидать дом в ночное время.

Мировой судья судебного участка района Бибирево признал его виновным в совершении административных правонарушений за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и оштрафовал на 750 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что россиянин вышел в женской одежде к магазину и был наказан.

