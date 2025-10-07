Аналитик Колбин: Цель СВО о внеблоковом статусе Украины может эволюционировать

Одна из целей специальной военной операции (СВО) — достижение нейтрального и внеблокового статуса Украины — в будущем может эволюционировать. Изменение этой цели допустил аналитик, эксперт по безопасности Александр Колбин, его предположение опубликовано в издании «Россия в международной политике».

В статье «Пора ли Москве перестать бояться "Украины в НАТО"?» Колбин порассуждал об уже сложившихся отношениях Украины с Североатлантическим альянсом и отметил, что бездействие того на фоне сообщений о якобы залетающих на его территорию беспилотниках говорит, что угроза с его стороны может быть не столь значительной. Также аналитик заявил, что формально Украина уже действует в связке с НАТО — имеет ее вооружение и получает от альянса разведданные.

Какое значение имеет формальность, когда практически все последствия угрозы (...) реализованы? Александр Колбин

«В таком контексте требование о "нейтральном, внеблоковом статусе" Украины — противоречащее уже сложившейся (...) объективной реальности — будет, я думаю, также эволюционировать», — подытожил он.

Говоря о целях СВО, президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что они не меняются — ими являются денацификация, демилитаризация и нейтральный статус Украины.

Ранее военный корреспондент Александр Коц оценил перспективы воздушного перемирия в зоне СВО. Военкор назвал их сомнительными, так как на фоне заявлений об отказе от ударов Вооруженные силы Украины расширяют беспилотные полки до размера бригад, а жесты доброй воли Киев в принципе «не ценит».