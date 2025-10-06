Военкор Коц: Говоря о перемирии, ВСУ расширяют беспилотные полки до бригад

Перспективы объявления воздушного перемирия в зоне специальной военной операции (СВО) сомнительны, так как на фоне заявлений об отказе от ударов Вооруженные силы Украины (ВСУ) расширяют беспилотные полки до размера бригад. Так вероятность перемирия оценил российский военкор Александр Коц, его слова приводит KP.RU.

По словам Коца, если Киев — как заявляет Владимир Зеленский — хочет одностороннего прекращения воздушных ударов, то для этого нет необходимости заручаться согласием Москвы. Кроме того, военкор отметил, что Украина не ценила жестов доброй воли, которые ранее совершала Россия.

При этом Коц добавил, что Россия может пойти на воздушное перемирие при нескольких условиях — если об этом попросит не Зеленский, а Трамп, и к этому времени российские войска уже поразят все необходимые цели.

Теоретически можно взять паузу на подумать, вынести противнику все, что осталось еще вынести, высадив свои запасы, и уйти на «перемирие» пополнять номенклатуру. В обмен на мораторий на повышение вторичных санкций, например Александр Коц

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Наталья Никонорова заявила, что призыв президента Украины Владимира Зеленского к одностороннему прекращению огня в небе сформирован под влиянием внешних сил и носит показной характер.