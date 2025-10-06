Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:16, 6 октября 2025Россия

Перспективы воздушного перемирия в зоне СВО оценили

Военкор Коц: Говоря о перемирии, ВСУ расширяют беспилотные полки до бригад
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Перспективы объявления воздушного перемирия в зоне специальной военной операции (СВО) сомнительны, так как на фоне заявлений об отказе от ударов Вооруженные силы Украины (ВСУ) расширяют беспилотные полки до размера бригад. Так вероятность перемирия оценил российский военкор Александр Коц, его слова приводит KP.RU.

По словам Коца, если Киев — как заявляет Владимир Зеленскийхочет одностороннего прекращения воздушных ударов, то для этого нет необходимости заручаться согласием Москвы. Кроме того, военкор отметил, что Украина не ценила жестов доброй воли, которые ранее совершала Россия.

При этом Коц добавил, что Россия может пойти на воздушное перемирие при нескольких условиях — если об этом попросит не Зеленский, а Трамп, и к этому времени российские войска уже поразят все необходимые цели.

Теоретически можно взять паузу на подумать, вынести противнику все, что осталось еще вынести, высадив свои запасы, и уйти на «перемирие» пополнять номенклатуру. В обмен на мораторий на повышение вторичных санкций, например

Александр Коц

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Наталья Никонорова заявила, что призыв президента Украины Владимира Зеленского к одностороннему прекращению огня в небе сформирован под влиянием внешних сил и носит показной характер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Матвиенко предложила собирать деньги с неработающих россиян. Зачем это нужно?

    Религиовед высказался о развлечении мигрантов с обезглавленным животным под Москвой

    Студенты петербургского вуза обратились к Путину из-за отстранения ректора

    В Москве заметили гигантского кабанчика

    Долина решила судиться с продавцами картонных фигур с ее изображением

    Дикое животное выпрыгнуло из кустов и напало на туриста с фотоаппаратом в Японии

    Опасность атаковавших российский регион клопов-вонючек оценили

    Россияне назвали самые популярные способы оплаты

    Главный врач ЦСКА дал россиянам универсальный рецепт здорового образа жизни

    Российский боец рассказал о способствовавших взятию важной позиции на СВО условиях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости