В Совфеде назвали показным призыв Зеленского к одностороннему прекращению огня

Никонорова: Призыв Зеленского к одностороннему прекращению огня — показной

Призыв президента Украины Владимира Зеленского к одностороннему прекращению огня в небе сформирован под влиянием внешних сил и носит показной характер. Так считает член комитета Совета Федерации по международным делам Наталья Никонорова, передает ТАСС.

Никонорова отметила, что для урегулирования конфликта странам Запада необходимо сосредоточиться на разработке «конкретных шагов и плана», а не формулировать пустые призывы.

Ранее председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что призыв Зеленского к одностороннему прекращению огня в небе — голая болтовня.

Зеленский прокомментировал массированный удар по Украине в ночь на 5 октября. Он призвал к одностороннему прекращению огня в небе. Украинский лидер добавил, что именно оно может открыть путь к настоящей дипломатии.