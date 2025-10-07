Назван самый массовый самолет в истории

Reuters: Airbus A320 стал самым массовым самолетом в истории гражданской авиации

Компания Airbus обошла американского конкурента Boeing на еще одном треке — европейский самолет A320 стал самым продаваемым реактивным лайнером в истории. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на данные компании Cirium.

С начала эксплуатации А320 был продан в количестве 12 260 самолетов. Рекорд поставили, когда очередное судно было передано компании Flynas, которая принадлежит Саудовской Аравии.

В конце апреля сообщалось, что Boeing потеряла китайский рынок, уступив его Airbus. А в начале 2025 года выяснилось, что по итогам 2024 года Boeing поставил клиентам только 348 коммерческих самолетов. В то же время европейский Airbus отчитался о поставках 766 бортов, что стало лучшим результатом с 2019 года. В итоге разрыв между производителями достиг рекордного в истории уровня.