Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:30, 7 октября 2025Экономика

Назван самый массовый самолет в истории

Reuters: Airbus A320 стал самым массовым самолетом в истории гражданской авиации
Кирилл Луцюк

Фото: InsectWorld / Shutterstock / Fotodom  

Компания Airbus обошла американского конкурента Boeing на еще одном треке — европейский самолет A320 стал самым продаваемым реактивным лайнером в истории. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на данные компании Cirium.

С начала эксплуатации А320 был продан в количестве 12 260 самолетов. Рекорд поставили, когда очередное судно было передано компании Flynas, которая принадлежит Саудовской Аравии.

В конце апреля сообщалось, что Boeing потеряла китайский рынок, уступив его Airbus. А в начале 2025 года выяснилось, что по итогам 2024 года Boeing поставил клиентам только 348 коммерческих самолетов. В то же время европейский Airbus отчитался о поставках 766 бортов, что стало лучшим результатом с 2019 года. В итоге разрыв между производителями достиг рекордного в истории уровня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США обдумывают поставки ракет Tomahawk Киеву. Чем это грозит России?

    В регионе России мигрантам запретили работать в больницах и школах

    В Китае заявили о превращении Японии в угрозу для США

    В Кремле назвали возможный ответ России на действия по отбору активов

    Экс-полицейский разгромил чужой дом в поисках россиянки

    Слова Меркель о виновных в начале СВО объяснили

    Журова назвала причину сложности построения отношений

    Разведенные Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вышли в свет вместе

    Назван самый массовый самолет в истории

    В России объяснили паузу в переговорах с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости