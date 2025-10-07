Нидерланды начнут производство дронов

Брекелманс: Нидерланды начнут производство БПЛА в ближайшие месяцы

Первые производственные линии по сборке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) начнут работу в Нидерландах в ближайшие месяцы. Об этом написал министр обороны страны Рубен Брекелманс в социальной сети X.

«На заводе VDL мы наращиваем производство оборонной продукции в рекордные сроки. В течение нескольких месяцев будут запущены первые линии по производству дронов. Впереди нас ждет еще больше. Короче говоря, скорость и масштаб», — сказал в заявлении.

При этом министр подчеркнул, что проект создаст новые рабочие места и окажет положительное влияние как на безопасность, так и на экономику страны.

Ранее премьер-министр Нидерландов Дик Схоф признал, что у Европейского союза (ЕС) нет доказательств причастности России к инцидентам с БПЛА на территории Европы.

