Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:37, 7 октября 2025Мир

Новый глава Минобороны Франции покинул свой пост спустя день в должности

Новый глава Минобороны Франции Ле Мэр покинул свой пост спустя день в должности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Новый глава Минобороны Франции Брюно Ле Мэр заявил, что покинул должность спустя день нахождения в ней. Он также передал полномочия ушедшему в отставку премьер-министру Себастьяну Лекорню, говорится в соцсети X.

До назначения премьер-министром Лекорню сам занимал должность министра обороны. Ле Мэра назначили главой ведомства 5 октября.

«Я предложил президенту Макрону свой немедленный выход из состава правительства и передачу своих полномочий министра обороны премьер-министру. Президент принял мое предложение», — отметил Ле Мэр.

При этом в понедельник Лекорню на пресс-конференции заявил, что подал в отставку с поста премьера. Он проработал в этой должности менее месяца.

Ранее французский министр экологических преобразований республики Аньес Панье-Рюнаше заявила, что ситуация с отставкой Себастьяна Лекорню на следующий день после назначения Кабинета министров является цирком. Чиновница подчеркнула, что страной невозможно управлять без участия левых партий.

В начале сентября начались массовые акции протеста под лозунгом «Заблокируем все» начались во Франции. Манифестанты, недовольные экономической политикой властей и бюджетными сокращениями, перекрывали улицы, жгли мусорные баки и вступали в столкновения с полицией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о продвижении ВС России на ряде направлений

    Ким Кардашьян показала грудь в прозрачном бюстгальтере

    Венгрия напомнила Украине главное условие для вступления в ЕС

    В ООН поддержали идею Путина по продлению ДСНВ

    Взрывы услышали в российском городе

    Возникший после атаки «Гераней» пожар в Харькове попал на видео

    В Госдуме захотели закрепить ежегодную индексацию зарплат

    Российский военный взял на дежурство огнемет и заставил бойцов ВСУ отступить

    Перехват украинских ракет над Белгородом сняли на видео

    Новый глава Минобороны Франции покинул свой пост спустя день в должности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости