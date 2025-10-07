Обещания союзников направить войска на Украину назвали блефом

Обещания Украине со стороны союзников по НАТО, касающиеся отправки войск и предоставления гарантий безопасности, являются блефом. Об этом заявили научный директор Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро и аналитик Сэмюэл Черэп в своей статье для Foreign Affairs (FA).
«Союзники по НАТО упорно отказывались напрямую вмешиваться (...), поэтому любое обещание о том, чтобы дать отпор России в случае нового конфликта, просто не вызывает доверия», — написали они.
По словам экспертов, подобный блеф не устрашит Россию.
Ранее политолог Дмитрий Суслов заявил, что Украина и Европа настроены на продолжение войны. Он уточнил, что эскалация конфликта — единственный выход для Киева.