Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:01, 7 октября 2025Мир

Обещания союзников направить войска на Украину назвали блефом

FA: Обещания союзников по НАТО отправить войска на Украину являются блефом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Обещания Украине со стороны союзников по НАТО, касающиеся отправки войск и предоставления гарантий безопасности, являются блефом. Об этом заявили научный директор Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро и аналитик Сэмюэл Черэп в своей статье для Foreign Affairs (FA).

«Союзники по НАТО упорно отказывались напрямую вмешиваться (...), поэтому любое обещание о том, чтобы дать отпор России в случае нового конфликта, просто не вызывает доверия», — написали они.

По словам экспертов, подобный блеф не устрашит Россию.

Ранее политолог Дмитрий Суслов заявил, что Украина и Европа настроены на продолжение войны. Он уточнил, что эскалация конфликта — единственный выход для Киева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет очень больно». В России пообещали жесткий ответ на удары ВСУ по Запорожской АЭС

    В партии Зеленского усомнились в передаче Tomahawk Украине

    Россияне признались в любовных связях с гидами в путешествиях

    Медведь вышел на «пробежку» в российском городе и попал на видео

    В РФС оценили работу Карпина

    Желание экс-премьера Великобритании возглавить сектор Газа оценили

    Большинство французов захотели отставки Макрона

    Мужчина поймал огромную рыбу и побил мировой рекорд

    В России увидели предпосылки активизации ВСУ у границы

    Раскрыто состояние актрисы сериалов «Кухня» и «Папины дочки» после перелома позвоночника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости