Путин рассказал о роли ОПК в обеспечении успешных действий российской армии

Путин отметил роль ОПК в обеспечении успешных действий российской армии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Российский президент Владимир Путин отметил роль оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны в обеспечении успешных действий Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом пишет РИА Новости.

«Также хочу отметить важнейшую роль ОПК страны в обеспечении успешных действий российской армии», — подчеркнул он.

Ранее Путин заявил, что сотрудникам органов безопасности необходимо обеспечить контрразведывательное прикрытие предприятий ОПК.

Также он рассказал, что ОПК страны наращивает производство необходимого для армии, флота на текущий момент и на перспективу.

