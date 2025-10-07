Силовые структуры
17:02, 7 октября 2025Силовые структуры

Побывавший на даче Януковича военнопленный получил в России 27 лет колонии

Суд дал 27 лет колонии украинцу Варбанскому из «Азова» за боевые действия в ДНР
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд приговорил к 27 годам лишения свободы 31-летнего гражданина Украины Эдуарда Варбанского за военные преступления на территории Донецкой народной республики (ДНР) в составе нацполка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Осужденный признан виновным по статьям 205.4 («Участие в террористическом сообществе») и 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») УК РФ. Наказание назначено с учетом первого приговора.

Суд установил, что Варбанский в ноябре 2017 года вступил в нацполк и прошел военную подготовку на территории базы отдыха «Трубник» и пансионата-дачи «Янукович» в поселке Урзуф. Затем он отправился в ДНР в составе взвода минометной батареи 2-го батальона, где участвовал в боевых действиях против жителей и российских военных. Варбанского в мае 2022 года взяли в плен.

Это уже второй приговор в отношении украинского военнопленного. В сентябре 2023 года он получил 22 года заключения за минометный обстрел школы в селе Бердянское.

В 2014 году бывшую дачу экс-президента Украины Виктора Януковича на берегу Азовского моря превратили в базу «Азова», уточняет РИА Новости.

