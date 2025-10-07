Полуголый Дуров искупался в озере и спровоцировал расследование

В Казахстане начали служебное расследование после купания Дурова в озере

В Казахстане начали служебное расследование после купания основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в одном из озер Кольсай. Об этом пишет Tengri Live со ссылкой на представителей парка.

По их информации, купание на озерах Кольсай строго запрещено по документам. «По данному факту руководством парка инициировано служебное расследование, по итогам которого будут приняты меры дисциплинарного характера в отношении должностных лиц, допустивших ненадлежащий контроль закрепленного участка», — говорится в сообщении.

При этом не уточняется, грозит ли Павлу Дурову наказание за это.

Накануне Павел Дуров выложил видео, где в полуголом виде искупался в Кольсайских озерах. Уточняется, что водоемы входят в государственный национальный природный парк, за купание в них предусмотрен штраф.