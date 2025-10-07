Интернет и СМИ
12:15, 7 октября 2025

Павел Дуров искупался в запрещенном месте

Основатель Telegram Дуров искупался в Кольсайских озерах, несмотря на запрет
Олег Давыдов
Олег Давыдов

Кадр: Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье»

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, приехавший в Казахстан, искупался в запрещенном месте. На это обратило внимание издание «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram.

Дуров искупался в Кольсайских озерах, несмотря на то, что это запрещено. Уточняется, что водоемы входят в государственный национальный природный парк, за купание в них предусмотрен штраф.

Ранее стало известно, что Дуров встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане. Они обсудили вопросы сотрудничества в сферах кибербезопасности, образования и искусственного интеллекта.

Перед этим Дуров посетил частную школу в Казахстане и во время визита прогулялся по кампусу, а также поговорил с учениками. Уточнялось, что предприниматель является попечителем учебного заведения и уже передал на его развитие более 350 тысяч долларов (примерно 28,8 миллиона рублей).

.
