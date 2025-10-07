Из жизни
07:00, 7 октября 2025Из жизни

Порномодель-девственница назвала минимальные требования к мужчинам

Фото: @SophieRaiin

Порномодель Софи Рейн, известная желанием сберечь девственность до брака, перечислила минимальные требования, которые она предъявляет к своим избранникам. Об этом пишет издание New York Post.

По словам Рейн, у нее не очень высокие запросы. Поскольку у нее есть собственное многомиллионное состояние, ее не волнуют деньги. «Люди думают, что раз я успешная, то, должно быть, хочу какого-нибудь миллиардера в бойфренды, — объяснила она. — На самом деле мне все равно, у меня самой прекрасно идут дела».

Порномодель сообщила, что есть четыре качества, которые она хотела бы видеть у мужчин: честность, амбициозность, верность и чувство юмора.

Было бы здорово найти человека, который даже не знает, чем я зарабатываю на жизнь, и который узнал бы меня лично, а не по написанному обо мне в интернете

Софи Рейн
Ранее сообщалось, что участники опроса TMZ предпочли Софи Рейн порнозвезде Бонни Блю, переспавшей с тысячей мужчин за 12 часов. За нее проголосовали 86 процентов опрошенных. У Бонни Блю — только 14 процентов.

