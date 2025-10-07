Призывавший бомбить Москву рассмеялся при задержании и попал на видео

ФСБ показала видео москвича, призывавшего бомбить столицу, он признал вину

ФСБ показала видео задержания москвича, призывавшего бомбить столицу. Запись публикует ТАСС.

На кадрах видно, как силовики подходят к мужчине, выгуливающему собаку. Они берут его за руки и ведут к служебному автомобилю. Лает собака, мужчина говорит, что его с кем-то спутали, и смеется. Показаны посты задержанного с призывами «чаще бомбить Москву, а то живущие в ней люди не чувствуют войны». Мужчина говорит, что признает вину.

Задержанному грозит до семи лет лишения свободы. Его схватили в Подольске. По данным ФСБ, он на проукраинских Telegram-каналах призывал Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносить по Москве бомбовые удары и уничтожать предприятия оборонно-промышленного комплекса.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).