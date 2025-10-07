Силовые структуры
10:35, 7 октября 2025Силовые структуры

Призывавший бомбить Москву рассмеялся при задержании и попал на видео

ФСБ показала видео москвича, призывавшего бомбить столицу, он признал вину
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ показала видео задержания москвича, призывавшего бомбить столицу. Запись публикует ТАСС.

На кадрах видно, как силовики подходят к мужчине, выгуливающему собаку. Они берут его за руки и ведут к служебному автомобилю. Лает собака, мужчина говорит, что его с кем-то спутали, и смеется. Показаны посты задержанного с призывами «чаще бомбить Москву, а то живущие в ней люди не чувствуют войны». Мужчина говорит, что признает вину.

Задержанному грозит до семи лет лишения свободы. Его схватили в Подольске. По данным ФСБ, он на проукраинских Telegram-каналах призывал Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносить по Москве бомбовые удары и уничтожать предприятия оборонно-промышленного комплекса.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

