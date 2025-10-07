Силовые структуры
09:59, 7 октября 2025Силовые структуры

Россиянина задержали за призывы разбомбить Москву

В Подольске ФСБ задержала мужчину, который в Telegram призывал бомбить Москву
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Подольске сотрудники ФСБ задержали мужчину, который при помощи проукраинских Telegram-каналов призывал Вооруженные силы Украины (ВСУ) бомбить Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным агентства, фигурант — уроженец Москвы, является жителем Подольска. В проукраинских Telegram-каналах он призывал не только к нанесению бомбовых ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре Москвы, но и к уничтожению предприятий оборонно-промышленного комплекса в московском регионе.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Свою вину он признал. Сейчас мужчина арестован.

Правоохранители провели у него обыск. В результате, были обнаружены и изъяты используемые задержанным средства мобильной связи и носители информации.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае ФСБ задержала двух иностранцев, готовивших теракт в городской синагоге.

