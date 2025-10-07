Производитель китайских автомобилей отзовет в России тысячи тягачей

Dongfeng отзовет в России тысячи тягачей из-за проблем с ремнем безопасности

Производитель китайских автомобилей Dongfeng отзовет в России 12,4 тысячи тягачей. Об этом сообщает Росстандарт.

По данным ведомства, под отзывную кампанию попадают грузовики Dongfeng DFH4180 (GX), проданные с января 2023-го по май 2025 года. Причиной стали проблемы с ремнем безопасности. Надетый ремень не регулируется автоматически из-за неправильной установки компонента ремня безопасности — устройство неэффективно сматывает лямку.

«Программа мероприятий представлена ООО "Дунфэн Мотор Рус", являющимся официальным представителем изготовителя Dongfeng на российском рынке», — добавили в пресс-службе.

Как отмечают в Росстандарте, замена ремня безопасности будет проведена в сборе на всех транспортных средствах.

