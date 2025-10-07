Экономика
18:22, 7 октября 2025Экономика

Производитель китайских автомобилей отзовет в России тысячи тягачей

Dongfeng отзовет в России тысячи тягачей из-за проблем с ремнем безопасности
Вячеслав Агапов

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Производитель китайских автомобилей Dongfeng отзовет в России 12,4 тысячи тягачей. Об этом сообщает Росстандарт.

По данным ведомства, под отзывную кампанию попадают грузовики Dongfeng DFH4180 (GX), проданные с января 2023-го по май 2025 года. Причиной стали проблемы с ремнем безопасности. Надетый ремень не регулируется автоматически из-за неправильной установки компонента ремня безопасности — устройство неэффективно сматывает лямку.

«Программа мероприятий представлена ООО "Дунфэн Мотор Рус", являющимся официальным представителем изготовителя Dongfeng на российском рынке», — добавили в пресс-службе.

Как отмечают в Росстандарте, замена ремня безопасности будет проведена в сборе на всех транспортных средствах.

Ранее стало известно, что BMW отзовет более 300 тысяч автомобилей из-за риска пожаров. Ушедший из России автомобильный гигант отзовет модели, которые сошли с конвейера с сентября 2015-го по сентябрь 2021 года. Указанные автомобили собирались в том числе в Азии и европейских странах, отметили в компании.

