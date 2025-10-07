Экономика
16:09, 7 октября 2025Экономика

Производство алкогольных напитков в России упало

РАТК: Производство алкоголя в России упало больше чем на 9 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В сентябре в России произвели 16,39 миллиона декалитров алкогольной продукции, если не учитывать пиво, сидр, пуаре и медовуху. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль (РАТК).

Год к году рост оценивается в 3,07 процента. В мае производство алкоголя увеличилось на 8,2 процента, в июне — на 8,9 процента, в июле — на 6,6 процента, а в августе — на 5 процентов.

Однако, если сравнивать производство алкогольной продукции за январь-сентябрь, то год к году падение составило 9,1 процента. Причину такой динамики видят в том, что накануне повышения акцизов и минимальной розничной цены на популярные виды алкогольной продукции производители стремительно увеличили выпуск в конце 2024 года. Как следствие, возникли большие запасы и производство просело.

Производство крепкого алкоголя без учета водки, коньяка и ликеро-водочных изделий в первый месяц осени выросло на 17 процентов, до 1,1 миллиона декалитров.

По данным РАТК, с января по сентябрь 2025 года суммарные объемы производства водки на российском рынке снизились на шесть процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го.

