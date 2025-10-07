Силовые структуры
11:56, 7 октября 2025Силовые структуры

Противник СВО призвал поджечь здание российской прокуратуры

Кубанец Барашкин получил 7 лет за призывы поджечь здание прокуратуры Петербурга
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд приговорил 36-летнего жителя Краснодара Марата Барашкина (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к семи годам лишения свободы за желание примкнуть к террористам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Как установил суд, 30 сентября 2022 года противник специальной военной операции (СВО) оставил публикацию в группе «Роспартизан» с призывом поджечь здание прокуратуры в Санкт-Петербурге. Спустя 2,5 года он начал переписку с представителем легиона «Свобода России» (признан в РФ террористической организацией и запрещен), сообщил ему свои данные и заявил о желании присоединиться к ним. Этого сделать мужчина не успел, так как его задержали.

Барашкина признали виновным по статьям 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием интернета») и 30, 205.5 («Приготовление к участию в деятельности террористической организации») УК РФ. Первые два года своего срока он проведет в тюрьме.

Ранее Пресненский районный суд Москвы заочно приговорил телеведущую Татьяну Лазареву (внесена Минюстом России в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) к семи годам лишения свободы за уклонение от обязанностей иноагента.

