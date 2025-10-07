Экономика
18:21, 7 октября 2025

Перемены в миграции птиц поставили под угрозу судьбу человечества

Эколог Фарнсуорт: Перемены в миграции птиц представляют угрозу для человечества
Виктория Клабукова

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Американские ученые заметили, что птицы начали менять пути миграции либо вовсе от нее отказываться. Такие сбои в миграции пернатых представляют угрозу для человечества, предупредил в интервью NBC Connecticut сотрудник Корнельского университета, миграционный эколог Эндрю Фарнсуорт.

Среди других причин, вынуждающих пернатых менять маршруты миграции, специалисты называют рост городов и обработку лесных насаждений и полей пестицидами. Также численность птиц сокращается из-за лесных пожаров и участившихся периодов засухи. Так, с 70-х в одной только Северной Америке вымерло около трех миллиардов птиц. При этом в течение следующих 50 лет могут исчезнуть еще 389 видов.

Изменения в поведении птиц неминуемо скажутся и на жизни людей, убежден Фарнсуорт, так как они контролируют популяцию вредителей урожая, помогают в опылении растений и распространении семян. Если ситуация не изменится, то фермеры могут столкнуться с падением урожайности. Кроме того, могут сократиться и объемы фармацевтической продукции — птицы опыляют лекарственные растения, которые применяются при изготовлении препаратов.

Ранее сообщалось, что избыток углекислого газа способствует росту лесов Амазонии. Как показали исследования, благодаря CO2 тропические деревья наращивают темпы роста на 3,2 процента с каждым десятилетием.

