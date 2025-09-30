Назван удивительный спаситель лесов Амазонки

Nature Plants: Леса Амазонки стали расти быстрее из-за избытка CO₂

Избыток углекислого газа способствует росту деревьев в Амазонии. Результаты соответствующего исследования публикует журнал Nature Plants.

Исследование проводилось на протяжении 30 лет, в нем принимали участие почти сто ученых из 60 университетов Бразилии, Великобритании и других стран. Как показали наблюдения, благодаря CO₂ тропические деревья наращивают темпы роста в среднем на 3,2 процента с каждым десятилетием. Углекислоту растения используют для фотосинтеза, поэтому избыток газа стимулирует их развитие и рост.

Как поясняют авторы, исследование доказало невероятную устойчивость дождевых лесов Амазонки к климатическим изменениям: сильным засухам и повышению температуры. Тем не менее этот вывод не избавляет джунгли от их главных врагов — пожаров и масштабной вырубки.

