21:44, 7 октября 2025Россия

Путин раскрыл подробности разработки новейших вооружений

Путин рассказал о опережающих темпах разработки новейших вооружений
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что создание современных видов вооружений и их доставка в войска идут значительно быстрее, чем раньше. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин заявил, что предприятия оборонной промышленности полностью обеспечивают потребности вооруженных сил в высокоточном оружии, ракетах, боеприпасах, вооружении и военной технике. Он подчеркнул, что, помимо плановых поставок, активно разрабатываются новые средства вооружения и их поставка в войска осуществляется с опережающими темпами.

Ранее Путин рассказал, что с начала 2025 года Вооруженные силы (ВС) России освободили 212 населенных пунктов. По его словам, общая площадь освобожденных территорий достигает почти пяти тысяч квадратных километров.

