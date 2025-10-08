Путин раскрыл число освобожденных в 2025 году населенных пунктов

С начала 2025 года Вооруженные силы (ВС) России освободили 212 населенных пунктов. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, общая площадь освобожденных территорий достигает почти пяти тысяч квадратных километров. «[Освобождено] 4,9 тысячи квадратных километров и 212 населенных пунктов», — сказал президент.

Ранее Путин сообщил, что Вооруженные силы России достигают успехов в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, противник отступает по всей линии боевого соприкосновения.