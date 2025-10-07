Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:00, 7 октября 2025Культура

Путин выразил соболезнования родным народной артистки РФ Гуляевой

Путин выразил соболезнования в связи с уходом народной артистки Нины Гуляевой
Андрей Шеньшаков

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с уходом народной артистки Нины Гуляевой. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства отметил, что вдова актера Вячеслава Невинного мастерски владела профессией. Ей было 94 года.

«Глубокие соболезнования. Многие годы Нина Ивановна преданно служила Московскому художественному театру имени Чехова, легендарной сцене, зрителям. Она мастерски владела профессией, и играла ярко и талантливо», — сообщается в обращении президента.

Ранее стало известно, что местом прощания с Гуляевой был выбран театр МХТ имени Чехова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта возможная зона поражения американских «Томагавков» в России. В нее попадают почти 2000 объектов

    Российский рэпер ответил на обвинения в избиении несовершеннолетнего фаната

    «Калашников» закрыл контракт по выпуску «Стены» против агрессивно настроенных групп

    Российский регион остался полностью без света после удара ВСУ

    Дачникам раскрыли секрет «бомбического» чеснока

    Врач рассказал о способе оздоровления по принципу «шесть-шесть-шесть»

    ФАС России решила проверить рост цен на бензин в трех регионах

    Раскрыты самые необычные полученные Путиным подарки на день рождения

    Премьер Индии поздравил Путина с днем рождения

    Стало известно об активизации ВСУ на границе с Курской областью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости