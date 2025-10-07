Путин выразил соболезнования родным народной артистки РФ Гуляевой

Путин выразил соболезнования в связи с уходом народной артистки Нины Гуляевой

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с уходом народной артистки Нины Гуляевой. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства отметил, что вдова актера Вячеслава Невинного мастерски владела профессией. Ей было 94 года.

«Глубокие соболезнования. Многие годы Нина Ивановна преданно служила Московскому художественному театру имени Чехова, легендарной сцене, зрителям. Она мастерски владела профессией, и играла ярко и талантливо», — сообщается в обращении президента.

Ранее стало известно, что местом прощания с Гуляевой был выбран театр МХТ имени Чехова.