Раскрыто состояние актрисы сериалов «Кухня» и «Папины дочки» после перелома позвоночника

Актриса Санько заявила, что чувствует себя нормально после перелома позвоночника
Ольга Коровина

Кадр: фильм «Бой с тенью»

Актриса сериалов «Кухня» и «Папины дочки. Новые» Ела Санько прокомментировала свое состояние после сообщений о закрытом переломе позвоночника. Ее слова передает «Абзац».

«Передайте своим коллегам, кто волнуется, хотя я уверена, что никто не волнуется, что со мной все нормально. Жизнь идет своим чередом», — заявила Санько. Артистка подтвердила, что у нее был перелом, но отметила, что сейчас чувствует себя «нормально».

7 октября сообщалось, что Санько получила перелом позвоночника после падения в своем доме. По данным Shot, у 78-летней артистки появились сильные боли в груди и пояснице, на следующий день она обратилась в больницу. Отмечается, что актрисе запретили заниматься физическими нагрузками в течение двух месяцев, ей предстоит пройти курс лечебной физкультуры.

