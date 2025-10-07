Раскрыты гражданства активно переезжающих в Россию с Запада иностранцев

Депутат Бутина: Немцы с французами дерутся за первое место на переезд в Россию

Депутат Госдумы Мария Бутина назвала страны, граждане которых наиболее активно стремятся переехать в Россию и получить гражданство. Ее слова передает специальный корреспондент «Царьграда» Дарья Ющенко.

«Она говорила, что у нас сейчас немцы с французами дерутся за первое место», — сказала журналистка о словах Бутиной в одном из своих интервью. На третьем месте оказались американцы, добавила она.

Как отметила Ющенко, люди переезжают большими семьями. По ее словам, всегда очень радостно видеть людей с огромным количеством детей, которые говорят: «Мы любим Россию».

Ранее посол РФ в Осло Николай Корчунов заявил, что посольство в Норвегии ежемесячно получает обращения от иностранных граждан, желающих переехать в Россию. Это делают не только граждане Норвегии, но и иностранцы, проживающие в королевстве.