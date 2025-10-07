Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
21:58, 7 октября 2025Ценности

Ринг-герл показала грудь в мокрой футболке

Профессиональная ринг-герл Аполлония Ллевеллин показала откровенные фото
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @apolloniallewellyn

Английская модель и профессиональная ринг-герл Аполлония Ллевеллин показала откровенные фото. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах девушка запечатлена плавающей в море у скал. Ее сфотографировали в бейсболке, укороченной мокрой футболке, сквозь ткань которой просвечивала обнаженная грудь, и стрингах в красно-белых цветах. При этом верхнее изделие было оформлено логотипом спортивного журнала Sport Illustrated Swimsuit.

Подписчики оценили эффектную съемку модели в комментариях. «Нереальная», «Я говорил это раньше и скажу еще раз — ты самая красивая девушка на свете», «Богиня», «Шикарная фигура», «Это реальные фото или это мой грешный сон?» — писали юзеры.

Ранее сообщалось, что признанная в 2022 году журналом Maxim «самой красивой спортсменкой мира» Пейдж Спиранак устроила фотосессию в ультракоротком платье.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза России

    На премьер-министра Италии подали иск в Международный уголовный суд

    Эстонский депутат оскорбил Меркель за ее слова о роли Польши и Прибалтики в СВО

    В Германии студент высказался о Путине и разозлил публику

    Мерц допустил пенсионную реформу в Германии

    Подтвердившего участие в бое UFC у Белого дома Макгрегора дисквалифицировали на 18 месяцев

    В США уличили Зеленского в подозрительных переводах миллионов долларов в месяц

    Герасимов рассказал о разгроме ВСУ на юге Купянска

    Петербург поддержал идею обязать безработных платить за ОМС

    Стало известно об уничтожении ВСУ у Клебан-Быкского водохранилища

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости