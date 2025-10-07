Россиян предупредили о наказании за цветы на балконах

Эксперт по ЖКХ Бондарь: За цветы на балконе могут оштрафовать на 5000 рублей

За выращивание цветов на балконе россиянам грозит штраф до 5000 рублей. Об этом предупредил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, пишет «Москва 24».

Фасад здания относится к общему имуществу, поэтому размещение растений с внешней его стороны будет считаться нарушением. Размер взыскания за цветы на балконе будет зависеть от региона. Так, жителям Москвы придется заплатить до 5000 рублей.

Специалист также напомнил, что жильцам многоквартирных домов стоит следить за исправностью пожарной сигнализации. Если она отключена или сломана, придется заплатить штраф до 15 тысяч рублей.

«Также если жильцы не пустят в квартиру газовщиков для плановой проверки или обслуживания, то это может повлечь за собой штраф согласно статье о нарушении правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», — добавил Бондарь.

Ранее россиян предупредили о штрафах за оставленные в подъезде коляски и велосипеды. За это нарушение с граждан могут взыскать до 15 тысяч рублей.