Экономика
19:00, 7 октября 2025Экономика

Россиянам предсказали зиму холоднее предыдущей

Синоптик Шувалов: Зима 2025-2026 годов будет холоднее предыдущей
Нина Ташевская
Нина Ташевская

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Зима 2025-2026 годов в России будет холоднее предыдущей. Такую погоду предсказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишет NEWS.ru.

Синоптик напомнил, что январь 2025 года был экстремально теплым. «Повторение подряд двух экстремально теплых годов в январе просто маловероятно, поэтому наступающая зима с очень большой вероятностью будет холоднее прошедшей», — допустил Шувалов.

При этом средние температуры воздуха, по прогнозам специалиста, все равно будут превышать норму. Осадки в Центральной России тоже могут оказаться более обильными, чем обычно.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что грядущая зима в целом не удивит россиян аномалиями. В центральных регионах России, в том числе и Москве, температура в зимние месяцы будет превышать климатическую норму на 2-3 градуса.

