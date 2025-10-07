Силовые структуры
12:07, 7 октября 2025Силовые структуры

Россиянин пообщался с СБУ и получил десять лет колонии

Во Владимирской области мужчину осудили на 10 лет за подготовку к госизмене
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Во Владимирской области суд приговорил к десяти годам лишения свободы местного жителя за подготовку к государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по региону.

По данным ведомства, с 25 октября 2023 года по 11 июня 2024 года осужденный общался с вербовщиками Службы безопасности Украины (СБУ). Он хотел вступить в ряды проукраинской организации. Мужчина заполнил анкету кандидата, разработал маршрут следования на Украину, закупил боевое снаряжение и согласовал свои действия с куратором. 11 июня 2024 года россиянина задержали при попытке уехать из России.

Он будет отбывать срок в колонии строгого режима со штрафом в 200 тысяч рублей.

Ранее осужденный по делу о госизмене гражданин РФ Денис Лобов попросил суд заменить ему наказание и освободить из колонии.

    Все новости