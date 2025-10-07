Россиянин призывал донатить ВСУ и отправился за решетку

В Калининграде осудили на 10 лет мужчину за призывы к терроризму

В Калининграде суд приговорил к десяти годам лишения свободы 52-летнего местного жителя за призывы к терроризму. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Россиянин признан виновным по пунктам «в, д» части 2 статьи 280.4 («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства») и части 2 статьи 205.2 («Публичное оправдание терроризма») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима со штрафом в 6,2 миллиона рублей.

По данным ведомства, с марта по октябрь 2022 года мужчина публиковал в Telegram-каналах материалы про специальную военную операцию. Он призывал финансировать Вооруженные силы Украины (ВСУ) и оправдывал деятельность террористических организаций.

Ранее во Владимирской области суд приговорил к десяти годам лишения свободы местного жителя за подготовку к государственной измене.