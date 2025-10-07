Россиянин забил сожительницу до смерти и избежал наказания

Житель Сатаровского забил сожительницу до смерти и подписал контракт с МО РФ

Житель хутора Сатаровский Новоаннинского района Волгоградской области изнасиловал, забил сожительницу до смерти и избежал наказания. Мужчина подписал контракт с Министерством обороны (МО) Российской Федерации (РФ). Об этом сообщила порталу V1.ru мать жертвы, уроженка Донецкой области.

Женщина пояснила, что ее 39-летняя дочь познакомилась с жителем Волгоградской области еще в юности. Она переехала к нему, мужчина стал разнорабочим на ферме, его избранница получала пенсию по инвалидности — у нее были проблемы с позвоночником. Пара поселилась в небольшом доме, своего хозяйства мужчина и женщина не вели.

По словам родительницы, россиянин постоянно бил ее дочь. Та присылала матери фотографии, на которых она позировала в синяках и кровоподтеках.

Летом 2025 года женщина должна была приехать в Донецкую область ради переоформления документов на инвалидность. Когда дочь перестала отвечать на звонки, мать забила тревогу. Пенсионерка связалась с отцом сожителя и тот рассказал о трагедии.

Обвиняемый в преступлении отметил, что длительное время избивал сожительницу. В один из дней он отправился на работу и не стал будить возлюбленную. Когда вернулся, она находилась в той же позе на диване. Мужчина не придал этому значения, поскольку подумал, что женщина пьяна. Вызвать медиков он решился только спустя три дня.

В заключении волгоградец пробыл всего несколько месяцев. Как утверждает мать жертвы, на прошлой неделе она получила постановление Новоаннинского суда о приостановлении производства по уголовному делу и отмене меры пресечения. Мужчина заключил контракт с Минобороны и в ближайшее время поедет на спецоперацию.

