09:12, 7 октября 2025Россия

Российский генерал назвал организаторов запуска замеченных в Европе БПЛА

Генерал Попов: Беспилотники над Европой запускают западные спецслужбы и ГУР
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Беспилотные летательные аппараты над Европой запускают западные спецслужбы совместно с Главным разведывательным управлением (ГУР) Украины. Об этом заявил заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов, его слова приводят «Аргументы и факты».

«Провокации с дронами над Данией, Польшей и Румынией готовились совместно ГУР Украины со спецслужбами этих государств. Эти акции были выполнены, чтобы очень сильно напрячь свое население, изменить позицию тех людей, которые еще колеблются, которые понимают, что начало большого конфликта не в их интересах», — сказал генерал.

Главная цель организаторов запуска беспилотников — заставить людей поверить, что замеченные в европейском воздушном пространстве дроны принадлежат России, добавил Попов. По его словам, беспилотники должны были стать последней каплей терпения, которая вызовет негативную реакцию населения в отношении Москвы.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал вероятную причину активности беспилотников в Европе. По его словам, это может быть провокацией со стороны Украины «с целью улучшить поставки оружия и спровоцировать войну».

