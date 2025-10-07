Культура
16:37, 7 октября 2025Культура

Российский рэпер ответил на обвинения в избиении несовершеннолетнего фаната

Команда рэпера Lovv66 отвергла обвинения в избиении несовершеннолетнего фаната
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Okras / Wikimedia

Российский рэпер Lovv66 (настоящее имя — Иван Шабашов) ответил на обвинения в избиении несовершеннолетнего фаната на концерте. Его цитирует Telegram-канал Super.ru.

По данным источника, 17-летний молодой человек обратился в полицию с заявлением о причинении ему телесных повреждений со стороны представителей исполнителя.

В заявлении, поступившем в распоряжение издания, говорится, что поклонник незаконно проник в гримерку и «рылся в сумках и рюкзаках». В это время его застала менеджер, которая вызвала охрану.

Отмечается, что представитель Lovv66 самостоятельно применила меры к пресечению противоправного поведения — одернула нарушителя за капюшон куртки. «На вопрос о том, что данное лицо делает в гримерной комнате, а также цель его исследования не принадлежащих ему вещей, он ответил, что пришел на концерт "по спискам от артиста", после чего выбежал из комнаты и удалился в зону концертной площадки», — говорится в заявлении.

В сообщении также подчеркивается, что менеджер и другие очевидцы дали «подробные и исчерпывающие объяснения сотрудникам правоохранительных органов».

Ранее сообщалось, что поклонник в костюме Человека-паука проник в квартиру певицы Доры (настоящее имя — Дарья Шиханова) в Москве.

