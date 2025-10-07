Силовые структуры
12:29, 7 октября 2025Силовые структуры

С бывшего замглавы Росприроднадзора потребовали 370 миллионов рублей

Прокуратура просит суд изъять активы экс-замглавы Росприроднадзора Долматова
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

В Замоскворецкий суд Москвы прокуратура подала иск о конфискации имущества бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Долматова, обвиняемого в мошенничестве на 370 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Надзорное ведомство требует обратить в доход государства движимое и недвижимое имущество экс-чиновника. Иск подан в рамках мероприятий по контролю за расходами лиц, замещающих государственные должности. Он будет рассмотрен 27 октября.

По версии следствия, Долматов и бывший директор Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия (ФЦАО) Владислав Новиков похитили средства, выделенные на разработку программно-технического обеспечения, путем завышения цен. Они же содействовали получению контракта аффилированной компании «Адиком Системс».

Росприроднадзору был причинен ущерб в 370 миллионов рублей. По этому делу уже осуждены бывший замдиректора ФЦАО Андрей Кудрявцев и гендиректор «Адиком Системс» Игорь Теперин.

Ранее сообщалось об аресте двух квартир в ЖК премиум-класса в Москве, принадлежащих Долматову.

