Экс-депутат Рады Царев: Меркель хочет снять с себя вину за украинский конфликт

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале специальной военной операции (СВО), чтобы снять с себя вину за украинский конфликт. Такое заявление сделал экс-депутат Верховной рады Олег Царев в комментарии газете «Аргументы и факты».

«Это заявление было сделано для того, чтобы снять с себя ответственность за то, что она была сторонницей прокладывания "Северных потоков", хоть в какой-то степени конструктивных отношений с Россией», — объяснил он.

Изменение риторики стран в отношении конфликта на Украине, по мнению эксперта, заставило Меркель выступить с осуждением стран Прибалтики и Польши и обвинить их в начале СВО.

Ранее сенатор Совета Федерации Алексей Пушков поспорил с Меркель после ее заявлений. Он напомнил, что бывший президент Франции Франсуа Олланд и сама Меркель также признавали, что использовали переговоры, чтобы вооружить Украину и подготовить ее к боевым действиям.