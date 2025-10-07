Культура
19:27, 7 октября 2025

Солистка Тату отреагировала на обвинения в пропаганде нетрадиционных ценностей

Солистка «Тату» Катина заявила, что ответственность за детей лежит на родителях
Андрей Шеньшаков

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Солистка культовой группы «Тату» Лена Катина отреагировала на требование главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина проверить творчество коллектива на продвижение нетрадиционных ценностей. Об этом она высказалась в подкасте Radio 1.

Солистка впервые ответила на претензии, сообщив, что поколение, которое представляла группа «Тату», выросло успешным.

«Кто ищет, тот найдет, запретный плод сладок. Мы растим тепличные растения? Жизнь — жестокая штука. Я за соблюдение возрастных рамок. Но это на совести родителей», — заявила певица.

Ранее солистки «Тату» Юлия Волкова и Лена Катина пообещали больше не целоваться, не обниматься и держать дистанцию на сцене.

