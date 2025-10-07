Бывший СССР
Сотрудники СБУ начали выдавать себя за российских блогеров

В Николаеве сотрудники СБУ общаются с жителями от лица российских блогеров
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

В Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) начали общаться с местными жителями в мессенджерах, выдавая себя за российских блогеров. Об этом сообщил глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов в беседе с РИА Новости.

«Провокаторы часто вступают в общение с жителями Николаева от лица российских блогеров», — подчеркнул Барбашов.

Он отметил, что сотрудники СБУ регистрируют аккаунты на российские номера и общаются с жителями для выявление нелояльных власти граждан.

Ранее выехавший из Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что сотрудники военкомата и СБУ похитили священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Харькове.

