06:20, 7 октября 2025

Стала известна реакция Польши и Германии на слова Меркель об СВО

Telegraph: Слова Меркель о виновниках СВО поссорили Германию и Польшу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Ангела Меркель

Ангела Меркель. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Польша и Прибалтика косвенно спровоцировали начало спецоперации на Украине, обернулось дипломатическим скандалом между Варшавой и Берлином. На это указала газета The Telegraph.

«Вмешательство госпожи Меркель вызвало ярость в Польше, поскольку один из бывших премьер-министров предположил, что ее благодушие по отношению к России нанесло серьезный ущерб европейской безопасности», — сказано в статье.

Журналисты пишут, что немецко-польские отношения и так уже напряжены из-за спора по поводу безопасности границы, который был спровоцирован правительством ФРГ из-за миграционного кризиса.

Ранее в интервью венгерским СМИ Ангела Меркель заявила, что Польша и страны Прибалтики саботировали ее попытку решения конфликта на Украине, косвенно спровоцировав начало СВО.

Помимо этого, политик назвала коронавирус одной из ключевых причин эскалации политического кризиса в Европе и начала конфликта России и Украины. Меркель считает, что эпидемия сделала невозможным проведение очных консультаций и личных встреч лидеров стран ЕС.

В свою очередь, профессор Гленн Дизен заявил, что Евросоюз в течение многих лет игнорирует вопрос безопасности России. Теперь же ЕС играет в игру по перекладыванию друг на друга ответственности за ухудшение отношений с Москвой.

