Стали известны цели ночных российских ударов в Славянске

RusVesna: ВС России ударили по складам ВСУ в Славянске

Российские войска в ходе массированной ночной атаки нанесли удары дронами по складам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Славянске. Об этом сообщает в Telegram проект «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

«Враг складировал боеприпасы на территориях двух учебных заведений. По ним отработали наши "Герани", ночной ливень затушил пожар», — говорится в публикации.

Местные власти призвали жителей не приближаться к зданиям, несмотря на потушенный пожар, и предупредили о рисках возникновения детонации боеприпасов.

Российские войска нанесли удар по Славянску в ночь с 6 на 7 октября. Местные жители сообщали о появлении в городе ярких вспышек света и красного густого дыма.