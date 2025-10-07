Бывший СССР
Стали известны цели ночных российских ударов в Славянске

RusVesna: ВС России ударили по складам ВСУ в Славянске
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетРоссийские войска

Фото: РИА Новости

Российские войска в ходе массированной ночной атаки нанесли удары дронами по складам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Славянске. Об этом сообщает в Telegram проект «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

«Враг складировал боеприпасы на территориях двух учебных заведений. По ним отработали наши "Герани", ночной ливень затушил пожар», — говорится в публикации.

Местные власти призвали жителей не приближаться к зданиям, несмотря на потушенный пожар, и предупредили о рисках возникновения детонации боеприпасов.

Российские войска нанесли удар по Славянску в ночь с 6 на 7 октября. Местные жители сообщали о появлении в городе ярких вспышек света и красного густого дыма.

