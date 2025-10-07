Бывший СССР
Стало известно о беспокойстве администрации Трампа из-за поставок Tomahawk Украине

Axios: США обеспокоены возможностью контроля за применением Tomahawk Украиной
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа выражает обеспокоенность тем, будет ли у Вашингтона возможность контролировать применение дальнобойных ракет Tomahawk Киевом. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, близкие к украинскому правительству.

«В последние недели представители администрации Трампа выражали обеспокоенность относительно того, смогут ли США контролировать использование ракет Украиной после того, как их купят и оплатят страны НАТО», — говорится в тексте статьи.

При этом собеседники издания отметили, что не знают, какое решение принял глава государства по отправке соответствующего типа вооружений на Украину.

Ранее Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по передаче ракет Tomahawk Украине. При этом он подчеркнул, что не добивается эскалации конфликта.

До этого президент России Владимир Путин утверждал, что использование Киевом ракет Tomahawk в случае их передачи негативно отразится на отношениях Москвы и Вашингтона.

