Стало известно об уничтожении ВСУ у Клебан-Быкского водохранилища

Герасимов заявил об уничтожении ВСУ у Клебан-Быкского водохранилища
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что российские военные завершили уничтожение Вооруженных сил Украины (ВСУ) южнее Клебан-Быкского водохранилища. Его слова приводит РИА Новости во вторник, 7 октября.

Об уничтожении заблокированных формирований ВСУ Валерий Герасимов сообщил в докладе президенту России Владимиру Путину. Он уточнил, что операция закончилась 6 октября.

Ранее сообщалось, что Путин в свой день рождения, 7 октября, провел совещание с членами Совета безопасности. Оно состоялось по возвращении главы государства в столицу из Санкт-Петербурга.

