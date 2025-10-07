Стало известно об уничтожении ВСУ у Клебан-Быкского водохранилища

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что российские военные завершили уничтожение Вооруженных сил Украины (ВСУ) южнее Клебан-Быкского водохранилища. Его слова приводит РИА Новости во вторник, 7 октября.

Об уничтожении заблокированных формирований ВСУ Валерий Герасимов сообщил в докладе президенту России Владимиру Путину. Он уточнил, что операция закончилась 6 октября.

Ранее сообщалось, что Путин в свой день рождения, 7 октября, провел совещание с членами Совета безопасности. Оно состоялось по возвращении главы государства в столицу из Санкт-Петербурга.