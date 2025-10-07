Путешествия
Стоимость авиаперелетов по России резко взлетела

АТОР: Цены на авиаперелеты по России снова поднялись после снижения
Алина Черненко

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Стоимость авиаперелетов по России осенью снова резко взлетела. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным источника, цены на авиабилеты пошли вверх после планомерного снижения из-за школьных каникул, окончание которых придется на начало ноября, и длинных выходных по случаю Дня народного единства.

Уточняется, что рост цен произошел как на билеты без багажа, так и с багажом. Так, первая категория подорожала в среднем на 15 процентов, а вторая — на 12 процентов.

В АТОР предположили, что такие ценовые колебания — это попытка рынка нащупать границы платежеспособного спроса. Эксперты авиаотрасли, на которых ссылается организация, считают, что покупательная способность туристов близка к исчерпанию и средние цены не будут расти такими темпами долго.

Ранее россиянам назвали направления для бюджетного отдыха внутри страны на новогодних каникулах. В список попали Тамбов, Ярославль, Псков, Череповец, Калуга, Саранск и Петрозаводск.

