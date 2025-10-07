Супруги сняли номер в мотеле Бразилии, приняли горячую ванну и не выжили

The Sun: Постояльцы мотеля Dallas в Бразилии сварились в горячей ванне

Супруги решили отметить четвертый день рождения дочери в гостинице Бразилии и не выжили. Об этом сообщило издание The Sun.

По данным источника, инцидент произошел 11 августа, однако подробности расследования появились недавно. 37-летний офицер полиции Джеферсон Луис Сагас и его 41-летняя жена Ана Каролина Сильва отдохнули с дочерью в фуд-парке, выпивая спиртные напитки. Затем пара сняла номер в мотеле Dallas в Сан-Жозе. После этого Сагас и Сильва перестали выходить на связь.

Тревогу на следующий день забили их родственники, у которых осталась ночевать четырехлетняя девочка. Постояльцев отеля обнаружили в номере. Выяснилось, что ночью влюбленные приняли горячую ванну и сварились в ней заживо.

Результаты вскрытия показали, что кончина пары наступила из-за употребления кокаина и алкоголя. Отравление веществами наступило вследствие теплового удара и сильного обезвоживания, в результате чего отказали внутренние органы.

