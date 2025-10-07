Талибы призвали следовать примеру России в одном вопросе

Мутаки призвал последовать примеру России и признать Исламский Эмират Афганистан

Остальные страны должны последовать примеру России и признать Исламский Эмират Афганистан. К этому призвал глава афганского МИД Амир Хан Моттаки после заседания Московского формата консультаций по Афганистану, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы приветствуем смелое решение России по признанию Исламского Эмирата Афганистан и желаем, чтобы остальные государства последовали этому примеру», — сказал он.

Ранее заместитель официального представителя афганского правительства Хамдулла Фитрат в ответ на угрозы американского президента Дональда Трампа «плохими вещами» предупредил, что США следует избегать повторения прошлых неудачных подходов в отношении Афганистана.